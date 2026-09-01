Археолози откриха минна работилница с площ около 5 квадратни метра, датирана от 6900-6800 г. пр. Хр., в Чайоню Тепеси в Югоизточна Турция. Селището е сред ключовите археологически обекти за изучаване на прехода към уседнал начин на живот и ранното земеделие.

Сред находките има суров и обработен малахит, медни мъниста и други медни предмети, както и каменна настилка. Те допълват доказателствата, че в Чайоню са обработвали мед и малахит още около 9100 г. пр. Хр.

„Новото откритие показва, че минната традиция тук е продължила около 2000 години и че специализираното производство се е извършвало в обособени работни зони“, заяви министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

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Екипът, ръководен от Саваш Саръалтун от университета „Чанаккале Онсекиз Март“, е открил най-малко шест дупки от стълбове около работилницата и каменна настилка в центъра. Това подсказва, че мястото е било специално организирано за производствени дейности. Откритите суровини и изделия на различни етапи от обработката показват, че производството се е извършвало на място.

По време на археологическия сезон през 2026 г. са открити и керамични съдове, свързвани с ранния керамичен неолит и протохасунската култура. Те се датират предварително към 6800-6600 г. пр. Хр. Минната работилница се определя като едно от най-значимите открития в Чайоню през тази година, тъй като позволява да се проследи организирано производство отпреди близо 9000 години.

Редактор: Дарина Методиева