34 заподозрени от няколко държави са били арестувани след стрелба в ранните часове на деня, съобщава нидерландската полиция, цитирана от "Ройтерс". При стрелбата е загинал един човек, а двама полицаи са били ранени.

Ръководителят на регионалната полиция Йоланда Алберс заяви пред журналисти, че „голяма група“ маскирани мъже е открила огън, когато полицаите са пристигнали пред къща в село Овераселт, в източната част на Нидерландия. Сигналът е бил подаден за подозрителна дейност в района.

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Сред задържаните има граждани на Нидерландия, Белгия, Франция и Алжир, съобщиха регионалните прокурори.

По данни на прокуратурата има индикации за „дългогодишен“ конфликт. Същата къща е била обстрелвана и през миналата година, като двама души са били осъдени за участието си в тогавашния инцидент.

При пристигането си на място полицаите са открили мъж с тежки наранявания. Той по-късно е починал от получените рани. Двама служители на полицията също са били ранени при стрелбата и са откарани в болница, съобщи Алберс.

Разследването продължава, като властите проверяват обстоятелствата около стрелбата и възможната връзка между задържаните и продължаващия конфликт.

Редактор: Георги Иванов