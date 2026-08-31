43-годишен швейцарец беше арестуван днес по подозрение, че е извършил смъртоносното нападение с огнестрелно оръжие на рейв парти в Швейцария. Стрелбата избухна в ранните часове на неделя сутринта, докато годишното рейв парти приключваше на хиподрума в Аарау, столицата на северния кантон Ааргау в Швейцария.

Атаката предизвика международно издирване на стрелеца, който остави мъртва италианка и рани петима други, някои от които сериозно.

Жена загина, петима са ранени при стрелба на рейв парти в Швейцария (ВИДЕО)

В изявление на полицията в Ааргау се посочва, че се провеждат разследвания на точната последователност от събития, предисторията и възможния мотив. „На този етап се смята, че е замесен самотен извършител“, посочват властите.

Припомняме, че при стрелбата 22-годишна жена почина на място, а четирима мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са били откарани в болница с тежки наранявания. Всички жертви са жители на Швейцария.

Редактор: Цвета Лазаркова