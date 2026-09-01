Прокуратурата на Босна и Херцеговина е получила няколко хиляди жалби срещу лица, заподозрени в прославяне на Ратко Младич, осъден за военни престъпления от международния съд в Хага. Сигналите са подадени от граждани след смъртта на Младич на 27 август, съобщи прокуратурата, цитирана от държавната новинарска агенция на Хърватия ХИНА.

Нито една от постъпилите до момента жалби обаче не е внесена от полицейска служба. Властите посочват, че сигналите ще бъдат анализирани от прокурорите и компетентните полицейски органи.

Младич почина в затвор в Хага, където излежаваше доживотна присъда за военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Смъртта му предизвика множество реакции в страната - както осъждане на престъпленията, за които той беше признат за виновен, така и публични прояви на почит към него.



Бурна нощ на Балканите след смъртта на Ратко Младич

Част от босненските сръбски политици представиха Младич като герой и борец за свобода, пренебрегвайки окончателната му присъда. Подобни послания бяха разпространени и от други лица в социалните мрежи и медиите.

Босненското законодателство забранява прославянето на лица, окончателно осъдени за военни престъпления, както и отдаването на почит към тях и отричането на съдебни решения за извършени престъпления.

„Няколко хиляди имейла бяха получени от граждани, сигнализиращи за определени публикации или коментари в социалните мрежи или в медиите, които смятат за проблемни“, съобщават от прокуратурата.

Оттам допълват, че са постъпили и жалби от отделни лица, както и от представители на политически партии и политически субекти. Всички сигнали предстои да бъдат разгледани от компетентните прокурори и полицейски служби.

На 28 август представители на Социалдемократическата партия в Босна и Херцеговина са подали наказателни жалби срещу водещи политици в Република Сръбска, сред които и бившият ѝ президент Милорад Додик. Жалбите са свързани с техни публични изказвания за Младич, за които се предполага, че нарушават Наказателния кодекс.

Додик заяви, че е получил информация за около 55 000 подадени жалби. Той също така обяви, че възнамерява да присъства на погребението на Младич.

След смъртта на бившия командващ на босненските сръбски сили в различни градове на Република Сръбска бяха организирани събирания в негова памет. На някои от тях бяха поставени и книги за съболезнования.



ЕК към Сърбия за погребението на Ратко Младич: Прославянето на военнопрестъпници няма място в ЕС

Младич беше осъден от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, а присъдата му по-късно беше потвърдена окончателно. Той беше признат за виновен за редица тежки престъпления, извършени по време на войната в Босна.

До момента единственият човек с окончателна присъда за прославяне на Младич е Воин Павлович - ръководител на маргинална националистическа организация от Братунац. През 2022 г. той беше осъден на три години и половина затвор.

Редактор: Георги Иванов