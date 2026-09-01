Жената, която беше в неизвестност от 30 август, е намерена от Аварийно-спасителния отряд на Община Перник в района на с. Горна Диканя.

В издирването се включиха служители на Районното управление в Радомир, служители на Горско стопанство – Радомир, както и екип на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник.

Издирват 78-годишна жена от Пернишко

Снимка: Община Перник

В акцията участваха и Георги Никифоров – служител на пожарната в София, със спасително куче, както и представители на SAR DOGS BULGARIA – Екатерина Ковачева и Денис Руменов, със спасителни кучета.

Снимка: Община Перник

Жената е намерена в стабилно състояние и е прегледана на място от парамедиците, след което е откарана в Спешното отделение за допълнителен преглед.