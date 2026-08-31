Полицията в Перник издирва 78-годишната Лиляна Панова Йорданова от радомирското село Горна Диканя. Жената е в неизвестност от 30 август, когато напуснала дома си около 4:00 ч. сутринта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Близките на жената са информирали ведомството, че тя страда от деменция. Лиляна Йорданова е висока около 165 см. В деня на изчезването си е била облечена със синя блуза на червени цветя и черен клин, предаде кореспондентът на БТА в Перник Мая Костадинова.

От полицията призовават гражданите, които имат информация за местонахождението на жената или са я забелязали, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Редактор: Мария Барабашка