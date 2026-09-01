1 септември е Националният ден на гироса в Гърция, а историята на едно от най-популярните ястия за бързо хранене в страната се простира далеч назад във времето.

Самото име „гирос“ буквално означава „кръг“ или „завъртане“. Съществуват различни теории за произхода на ястието. Една от тях го определя като гръцка разновидност на прочутия турски кебап, друга отвежда началото му чак до Античността, когато войниците на Александър Велики изпичали парчета месо, нанизани на дълги мечове над открит огън. Нито една от тези теории обаче не може да бъде категорично потвърдена.

Историята на гироса

Гиросът във вида, в който го познаваме днес, придобива популярност след пристигането на гръцки преселници от Мала Азия през 20-те години на XX век. С разпространението на заведенията за бързо хранене през миналия век ястието постепенно завладява Атина, останалата част от Гърция, а впоследствие и други държави.

Вдъхновени от турския кебап, гърците, пристигнали от Анадола, създават своя версия, използвайки местно месо и характерни гръцки съставки.

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Техниката за печене на пластове месо върху вертикален шиш и постепенното отрязване на тънки парчета се развива през XIX век в град Бурса, тогава част от Османската империя. След размяната на население между Гърция и Турция през 1922-1923 г. гърците от Мала Азия пренасят своя вариант на ястието в Гърция.

След Втората световна война в Атина вече се предлага гирос от агнешко месо, вероятно разпространен от преселници от Анадола и Близкия изток. Гръцката разновидност постепенно започва да се приготвя предимно със свинско месо и да се сервира с дзадзики, като в крайна сметка става известна просто като гирос.

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От Атина до Чикаго и Ню Йорк

До 1970 г. гиросът в пита вече е популярна бърза храна не само в Атина, но и в американски градове като Чикаго и Ню Йорк. По това време в САЩ започва и масовото производство на вертикални грилове, макар че пластовете месо продължават да се подреждат ръчно.

Няколко души претендират, че именно те са въвели първия индустриално произвеждан гирос в САЩ. Всички са били свързани с района на Чикаго, имали са гръцки произход и започват дейността си в началото на 70-те години. Един от тях, Питър Партенис, твърди, че идеята за индустриално производство на гирос първоначално дошла от Джон и Маргарет Гарлик.

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Пикантният вкус на бавно печеното месо, съчетан с пресни домати, лук и гръцко кисело мляко, превръща специалитета в пита в хит почти от самото начало.

Ястие с десетки разновидности

Гиросът традиционно се приготвя със свинско или говеждо месо, но с времето се появяват разновидности с пилешко, риба, морски дарове и дори вегански варианти.

Независимо от избора, гиросът обикновено се сервира в мека пита. Към месото се добавят лук, пресни домати, пържени картофи и дзадзики - прочутият гръцки сос от кисело мляко, краставици и чесън.

Днес разновидностите на гироса са многобройни както в самата Гърция, така и извън нея. А наскоро той попадна сред четирите гръцки специалитета, включени в класацията на „Тейст Атлас“ за 100-те най-добри ястия в света.

Редактор: Цвета Лазаркова