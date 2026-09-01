Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз обсъдиха днес трудностите при снабдяването на Украйна с достатъчно оборудване за противовъздушна отбрана.

"Юли и август бяха най-смъртоносните месеци за цивилните в Украйна", заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, коментирайки смъртоносната вълна от руски удари по Украйна.

"Русия наистина ескалира, за да нарани народа на Украйна колкото е възможно повече и да го сломи", каза тя в кулоарите на срещата на министрите на отбраната на ЕС в Уиклоу, южно от ирландската столица Дъблин.

"Основният проблем е противовъздушната отбрана. Липсват им прехващачи", каза Калас.

Тя призна, че е "много трудно“ страните във и извън Европейския съюз да бъдат убедени да предоставят на Украйна повече прехващачи, тъй като някои държави са изправени пред няколко геополитически конфликта близо до границите си.

"На срещата днес министрите на отбраната от ЕС не взеха конкретни решения за предоставяне на Украйна на повече ракети "Пейтриът", каза Калас след разговорите. Тя добави, че държавите членки ще оценят отново запасите си, включително тези от по-стари ракети.

Калас посочи също, че през следващите дни ще продължават усилията за предоставяне на повече финансова помощ от ЕС за украинските въоръжени сили.

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"Значителен брой държави членки на Европейския съюз подкрепят ускореното отпускане на средства за Украйна, за да бъде подпомогната военната ѝ кампания," заяви на срещата ирландският министър на отбраната Хелън Макенти.



ЕС одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г. Новият украински министър на отбраната Евген Хмара, който се обърна към министрите от ЕС чрез видеовръзка по време на неформалната среща в Ирландия, заяви преди дни, че ще поиска част от средствата да бъдат отпуснати на Киев предсрочно.

"Това, което мисля, че беше много ясно от изказването на украинския министър на отбраната, е, че има дефицит. Така че аз наистина вярвам, че значителен брой държави членки подкрепиха това искане", заяви Макенти.

Редактор: Дарина Методиева