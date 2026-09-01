Нидерландските здравни власти издадоха предупреждение от най-висока степен за изключително опасни таблетки екстази, оформени като главата на американския президент Доналд Тръмп. Причината е установено високо съдържание на веществото PMMA (пара-метоксиметамфетамин), което може да доведе до тежко отравяне, опасно прегряване на организма и дори смърт.

Предупреждението Red Alert е разпространено от нидерландския Trimbos Institute, след като през последната седмица няколко подобни таблетки са били предадени за анализ в един от центровете на националната система за информация и мониторинг на наркотиците DIMS. При изследванията в тях е установено много високо количество PMMA. Подобна таблетка наскоро е била анализирана и от Нидерландския институт по криминалистика.

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Опасните таблетки са двуцветни, като са открити в различни цветови комбинации. От едната им страна е изобразен Доналд Тръмп, а от другата има разделителна линия и надписите „NL“ и „Trump“. Нидерландските специалисти категорично предупреждават хората да не ги употребяват.

Защо таблетките са толкова опасни

PMMA, или пара-метоксиметамфетамин, е вещество, което силно наподобява MDMA - активната съставка, която обикновено се свързва с екстази. Съществената разлика е, че действието на PMMA настъпва по-късно, а стимулиращият ефект често липсва в началото.

Това създава сериозен риск от предозиране. Човек може да реши, че приетата таблетка не действа, и да вземе допълнително количество, преди първата доза да е проявила пълния си ефект.

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Часове след приема могат внезапно да се появят гадене, силно ускорен пулс, гърчове и екстремно повишаване на телесната температура. Именно тежкото прегряване на организма може да доведе до фатален изход, предупреждават от Trimbos Institute.

От института призовават при прием на подобна таблетка и поява на тежки симптоми незабавно да бъде потърсена медицинска помощ.

A Dutch drug addiction and mental health institute warned users on Friday about potentially lethal ecstasy pills shaped to look like the head of President Trump.



The respected Trimbos Institute said that several of the pills have been handed in recently at a network of centers… pic.twitter.com/o4NmRYlpRk — CBS News (@CBSNews) August 30, 2026

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Нидерландската система DIMS предупреждава още от май да не бъдат употребявани таблетки, при които наред с MDMA е установено и известно количество PMMA. Новата тревога обаче е свързана конкретно с появата на таблетките с изображението на Тръмп и откритата в тях много висока концентрация на опасното вещество.

I DUTCH AUTHORITIES ISSUE RED ALERT OVER DANGEROUS “TRUMP” ECSTASY PILLS



Dutch drug experts are warning people about brightly colored pills designed to resemble President Donald Trump after testing revealed dangerously high concentrations of PMMA.



The pills feature Trump’s face… pic.twitter.com/hDPngiXB4t — Dreamrideguardian (@Dreamrideguard) August 30, 2026

DIMS работи чрез национална мрежа от 34 места за тестване в Нидерландия. Там хора могат да предоставят наркотични вещества за анализ на съдържанието им. Събраните резултати позволяват на специалистите да следят появата и разпространението на нови и особено опасни вещества на пазара.

Системата Red Alert се използва именно когато определени наркотици представляват извънредно висок риск за общественото здраве - например при наличие на опасни примеси, неизвестни вещества или особено високи концентрации.

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PMMA и преди е предизвиквал подобни предупреждения в Нидерландия. През 2014 г. веществото беше открито в животозастрашаваща концентрация в таблетки екстази, което доведе до национална тревога.

Редактор: Цветина Петкова