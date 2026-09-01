В тях е установено високо съдържание на веществото PMMA, което може да доведе до тежко отравяне

Нидерландските здравни власти издадоха предупреждение от най-висока степен за изключително опасни таблетки екстази, оформени като главата на американския президент Доналд Тръмп. Причината е установено високо съдържание на веществото PMMA (пара-метоксиметамфетамин), което може да доведе до тежко отравяне, опасно прегряване на организма и дори смърт.

Предупреждението Red Alert е разпространено от нидерландския Trimbos Institute, след като през последната седмица няколко подобни таблетки са били предадени за анализ в един от центровете на националната система за информация и мониторинг на наркотиците DIMS. При изследванията в тях е установено много високо количество PMMA. Подобна таблетка наскоро е била анализирана и от Нидерландския институт по криминалистика.

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Опасните таблетки са двуцветни, като са открити в различни цветови комбинации. От едната им страна е изобразен Доналд Тръмп, а от другата има разделителна линия и надписите „NL“ и „Trump“. Нидерландските специалисти категорично предупреждават хората да не ги употребяват.

Защо таблетките са толкова опасни

PMMA, или пара-метоксиметамфетамин, е вещество, което силно наподобява MDMA - активната съставка, която обикновено се свързва с екстази. Съществената разлика е, че действието на PMMA настъпва по-късно, а стимулиращият ефект често липсва в началото.

Това създава сериозен риск от предозиране. Човек може да реши, че приетата таблетка не действа, и да вземе допълнително количество, преди първата доза да е проявила пълния си ефект.

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Часове след приема могат внезапно да се появят гадене, силно ускорен пулс, гърчове и екстремно повишаване на телесната температура. Именно тежкото прегряване на организма може да доведе до фатален изход, предупреждават от Trimbos Institute.

От института призовават при прием на подобна таблетка и поява на тежки симптоми незабавно да бъде потърсена медицинска помощ.

Нидерландската система DIMS предупреждава още от май да не бъдат употребявани таблетки, при които наред с MDMA е установено и известно количество PMMA. Новата тревога обаче е свързана конкретно с появата на таблетките с изображението на Тръмп и откритата в тях много висока концентрация на опасното вещество.

DIMS работи чрез национална мрежа от 34 места за тестване в Нидерландия. Там хора могат да предоставят наркотични вещества за анализ на съдържанието им. Събраните резултати позволяват на специалистите да следят появата и разпространението на нови и особено опасни вещества на пазара.

Системата Red Alert се използва именно когато определени наркотици представляват извънредно висок риск за общественото здраве - например при наличие на опасни примеси, неизвестни вещества или особено високи концентрации.

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PMMA и преди е предизвиквал подобни предупреждения в Нидерландия. През 2014 г. веществото беше открито в животозастрашаваща концентрация в таблетки екстази, което доведе до национална тревога. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Би Би Си"

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