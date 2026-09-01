19-годишният Любомир Колев от Кърджали създаде платформа за регистриране, картографиране и популяризиране на паметници в недобро състояние на територията на България. Пред БТА младежът, който е и сребърен медалист от Международната олимпиада по история в Париж през 2025 г., коментира, че идеята възниква спонтанно, но е провокирана от трупани през годините впечатления при посещения като ученик на различни паметници из страната по различни поводи, предава кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

„И тогава виждах как състоянието на паметници в България не е добро. Имало е случаи, в които даден паметник съм го посещавал няколко поредни години и с всяка изминала година съм наблюдавал как състоянието му става все по-тревожно“, каза Любомир.

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Платформата носи името „Бъдеще за паметта“ и в нея всеки може да регистрира паметник в недобро състояние, описвайки повредите по него и предоставяйки негови актуални авторски снимки. Част от платформата е интерактивна карта, която показва всички включени в нея паметници. В нея вече има описани паметници от шест области на страната, като за целта младежът е потърсил подкрепата на свои приятели, които да проверят състоянието на паметниците в своя регион. За област Кърджали засега е отбелязан паметникът на тракийския войвода Димитър Маджаров.

По думите на Любомир Колев, при описваните паметници не става въпрос само за почистване и освежаване, а за съществуващи по-сериозни конструктивни повреди.

Идеята му е малко по малко да бъдат събрани достатъчно данни, за да може платформата „Бъдеще за паметта“ да се превърне в пълноценен онлайн регистър на паметниците в занемарено състояние у нас.

Целта на младежа е да предизвика основно обществена ангажираност към паметниците като част от българската памет и на следващо място - ангажираност на институциите, за които платформата може да послужи като база.

Редактор: Ивета Костадинова