Певицата DARA обяви, че професионалният ѝ път с „Вирджиния Рекърдс“ приключва след близо десет години съвместна работа. Тя съобщи новината в профила си в Instagram.

„Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“, написа DARA .

В публикацията си изпълнителката изразява благодарност към екипа на музикалната компания за годините, прекарани заедно, както и за доверието, подкрепата и споделените успехи.

„Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават“, посочи певицата.

DARA поздрави Бургас за домакинството на „Евровизия 2027” (ВИДЕО)

DARA допълни, че продължава напред с благодарност към изминатия път и с вълнение към това, което предстои.

Певицата стана част от „Вирджиния Рекърдс“ през 2016 г. и през годините се утвърди като едно от разпознаваемите имена на българската поп сцена.

Редактор: Дарина Методиева