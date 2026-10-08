Цар Самуил е бил висок 153 сантиметра и е починал на възраст между 60 и 70 години. Това показват резултатите от нов антропологичен анализ на костните останки на българския владетел, представен от учени от Българската академия на науките на пресконференция в БТА.

Изследването хвърля допълнителна светлина върху физическите характеристики на една от най-значимите личности в средновековната българска история. Учените представиха и нови данни за останки, открити в друг гроб на остров Свети Ахил, за които се предполага, че принадлежат на Самуиловия син Гавриил Радомир.

Според антропологичния анализ те са на мъж с добре развита мускулатура и ръст около 170 сантиметра. Изследователите посочват, че установените физически характеристики съответстват на описанията на Гавриил Радомир, запазени в историческите хроники.

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Предстои и нов палеогенетичен анализ, чрез който учените ще се опитат да установят дали между двата комплекта костни останки действително съществува родствена връзка. Подобно изследване би могло да предостави допълнителни доказателства за самоличността на погребаните.

Въпреки че генетичната проверка все още предстои, специалистите са категорични в оценката си за останките на цар Самуил. Според тях наличните антропологични данни и исторически извори не оставят съмнение, че костите, които България получи от Гърция, принадлежат именно на средновековния владетел.

Новите научни резултати бяха представени в рамките на пресконференция, организирана от Националния археологически институт с музей при БАН, с участието на професори и доценти от академията.

Припомняме, че тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България след повече от хилядолетие. Те бяха транспортирани от Гърция с военния самолет „Спартан“ и посрещнати с официална държавна церемония в центъра на София, на която присъстваха хиляди граждани.

Предстоящите генетични изследвания се очаква да дадат нова информация не само за предполагаемата родствена връзка между Самуил и Гавриил Радомир, но и за историческата идентификация на останките, открити на остров Свети Ахил.