Депутатът от ДПС Калин Стоянов разказа за случай, за който от партията твърдят, че засяга превишаване на правомощия на служители на ОДМВР-Кърджали.

„В основата на тази ситуация е спор между две момчета за момиче. От едната страна е потърпевшият, който е на 22 години, а от другата страна е синът на областния директор на МВР-Кърджали Щерьо Милчев”, посочи Стоянов. И обясни, че в резултат на спора областният директор впрегнал ресурса на полицията, заемайки страната на сина си.

Така се стига до следната ситуация: на 30 август около 19:30 ч. е извършено претърсване и изземване в дома на 22-годишния Никола Николов, като властите търсят наркотици. По думите му такива не са открити. Малко по-късно, през деня в центъра на града потърпевшият е спрян от цивилен, необозначен автомобил, управляван от служител на МВР в Кърджали - също цивилен. Той нарежда на младия мъж да се качи в автомобила и го отвежда в Спешна помощ, където му е заявено, че ще бъде задържан. След това е отведен в районното управление в града. Твърди, че там му е нанесен побой от полицая, който го задържал и още двама души – също цивилни. Младият мъж разказал още, че камерите в двора на полицията били спрени преди началото на побоя. Той бил обиждан, заплашван, удрян с дървен крак от стол, разказа още Калин Стоянов.

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„Служителите му заявили: "Ако те питат какво се е случило, ще кажеш, че си паднал по стълбите”, допълни още депутатът от ДПС.

На другия ден Николов е освободен. Веднага наема адвокат и подава жалби, включително до министъра на вътрешните работи. „На адвоката - по различни канали, се подсказва да се „кротне", каквото и да означава това. По наша информация в ОДМВР-Кърджали има още подобни случаи. Ще изнесем и тях”, подчерта още Стоянов.

Той запита дали Иван Демерджиев е запознат с казуса на Николов и „ще се намери ли смел прокурор, който да го разследва”. „Истината обаче трудно ще излезе наяве, докато директор на ОДМВР-Кърджали е Щерю Милчев”, завърши депутатът.

Редактор: Цветина Петрова