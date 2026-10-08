Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова.

"Ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ще се случи", каза министърът пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8.

"Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят", коментира министърът.

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Видео: БТА

На въпрос имало ли е контакт с Украйна Велислава Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. "Хората, които работят по случая, са в постоянен контакт със своите колеги от украинска страна, но е нямало потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. Те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация – както с Румъния, така и с Украйна", обясни Петрова.

Транспортният министър Георги Пеев също коментира случая с ударените кораби в Черно море. По думите му към момента не трябва да се правят предположения за произхода на дроновете. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и, ако бъдат открити останки, да бъде установен техният произход.

Видео: БТА

„Ние трябва да имаме факти и доказателства, така че да сме сигурни от коя страна е атаката“, каза Пеев. Той допълни, че независимо от произхода на дрона, случващото се е притеснително. Пеев посочи, че към момента има само предварителна информация за товара на кораба и отказа да коментира произхода. Това ще стане ясно след приключването на проверката.