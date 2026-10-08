Шофьор на тежкотоварен камион е бил нападнат и бит от крадци, след като ги заварил да източват дизел от резервоарите на превозното му средство. Посегателството е извършено край монтанското село Белотинци, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков. Само няколко часа по-късно в същия район е извършена още една кражба. Общото количество отнето гориво при двата случая е около 1150 литра.

Първото престъпление е извършено в сряда вечерта на главен път Е-79. Около 20 часа турски гражданин, управляващ тир с полуремарке, спрял на крайпътна отбивка, за да направи задължителната си почивка.

Заловиха четирима мъже при опит за кражба на голямо количество дизел от камион

Половин час по-късно мъжът бил обезпокоен от подозрителни звуци откъм задната част на камиона. Когато излязъл от кабината, видял четирима непознати, които с помощта на маркучи пълнели туби с дизел от резервоарите.

Шофьорът се опитал да ги прогони с викове, но вместо да избягат, извършителите го нападнали. Един от тях го ударил с маркуч, а при нападението било счупено и предното панорамно стъкло на тира. След това четиримата се оттеглили с товарен автомобил, като отнесли и тубите с откраднатото гориво. При последвалата проверка било установено, че липсват приблизително 500 литра дизел.

На мястото е извършен полицейски оглед и е започнато досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова