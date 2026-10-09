Цените на петрола се понижиха в петък, след като опасенията за доставките от Близкия изток донякъде отшумяха. Това се случи заради заявката на американския президент Доналд Тръмп, че страната му няма да нападне Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември.

Фючърсите на суровия петрол "Брент", който е референтен за Европа, поевтиняха със 72 цента или 0,7 на сто до 103,53 долара за барел. Контрактите за американския суров петрол WTI отстъпиха с 52 цента или 0,6 на сто до 90,97 долара за барел.

Тръмп обяви, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите за Конгрес

Въпреки това се очаква цените на сорта "Брент" да отбележат седмичен ръст, след като в четвъртък затвориха с 4% нагоре заради засилените в последните дни атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток.

Цените на WTI вероятно ще отбележат лек седмичен спад, дори на фона на прекъсвания в доставките, причинени от ураган, който наближава брега на Мексиканския залив – най-големият производител на петрол в света.

Редактор: Никола Тунев