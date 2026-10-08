Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да предприема нови военни удари срещу Иран преди междинните избори за Конгрес, насрочени за 3 ноември.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social американският държавен глава посочи, че между Вашингтон и Техеран се водят „продуктивни дискусии“.

Същевременно Тръмп уточни, че американската блокада на иранските пристанища остава в сила, докато транспортирането на петрол през стратегическия Ормузки проток продължава.

Войната с Иран няма да приключи преди междинните избори в САЩ, заяви Тръмп

Изявлението идва на фона на засилващ се вътрешнополитически натиск върху Белия дом. Военният конфликт с Иран и последвалото поскъпване на горивата се отразяват на американската икономика, като допринасят за инфлацията и недоволството сред избирателите.

Според социологически проучвания обществената подкрепа за Тръмп е спаднала до рекордно ниски равнища. Данните от анкетите сочат и риск Републиканската партия да загуби мнозинството си в Конгреса на предстоящия вот. Само два дни по-рано американският президент заяви, че не е ясно кой в момента управлява Иран. Въпреки тази оценка последното му изявление дава сигнал, че Вашингтон възнамерява да продължи дипломатическите контакти с Техеран поне до изборите.

Редактор: Цветина Петкова