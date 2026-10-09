От ГЕРБ са изпратили официален сигнал до Европейската комисия заради съмнения за манипулиране на документи и финансови данни при извънредния одит на Агенция „Пътна инфраструктура“, възложен на Сметната палата от Народното събрание. Това съобщи депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

По думите ѝ става въпрос за предполагаеми опити разходи за инфраструктурни дейности, които трябва да бъдат отчетени през 2026 г., да бъдат прехвърлени към предходната бюджетна година.

Петкова твърди, че след устни указания от Министерството на финансите в АПИ са били изготвяни документи и сертификати, чрез които разходите да бъдат отнесени към 2025 г., въпреки че дейностите трябвало да бъдат приети и отчетени през 2026-а.

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Според нея целта е изкуствено да бъде увеличен бюджетният дефицит за 2025 г. и съответно да бъде намален отчетеният дефицит за настоящата година, който тя посочи като 5,7% от брутния вътрешен продукт.

Тя припомни, че от ГЕРБ са оповестили съмненията си преди близо месец. По думите ѝ регионалният министър Иван Шишков е разполагал с информация за констатациите от проверката още преди изготвянето на проекта на одитния доклад. Петкова посочи, че той е коментирал темата на 9 септември по време на блицконтрол в парламентарната комисия по регионално развитие.

Според бившия финансов министър проектът на доклада вече е готов и е предоставен както на настоящото ръководство на АПИ, така и на бивши ръководители на агенцията, чиято дейност е била проверявана.

Петкова заяви, че според информацията, с която разполага, одитът не е установил наличието на фактури за въпросните дейности, нито сертификати, които са били надлежно приети и утвърдени от Управителния съвет на АПИ. „Митът на управляващите от „Прогресивна България“ за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени“, коментира тя.

По думите ѝ са открити документи, обозначени като сертификати, но те не са били официално одобрени. Според Петкова това подкрепя съмненията на партията за опити за манипулиране на отчетните данни.

Тя съобщи, че сигналът до Европейската комисия е изпратен в четвъртък, като от ГЕРБ очакват европейските институции да разгледат случая.

„Няма как в името на едни тяснопартийни цели да се жертва авторитетът на страната и на нашите национални и европейски институции“, заяви Петкова. Според нея действията, за които партията сигнализира, са свързани с опит да бъдат оправдани предизборни твърдения за тежкото финансово наследство и за наличието на неразплатени фактури.

Народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков също коментира случая, като обясни как се удостоверяват изпълнените дейности по инфраструктурни проекти. По думите му фактът, че дадена строителна дейност е извършена през определена година, не означава автоматично, че разходът за нея е официално приет. За целта е необходимо издаването на съответен сертификат, който да премине през установената процедура за одобрение.

Нанков уточни, че при договорите на АПИ тези документи придобиват необходимата сила след приемането им от Управителния съвет на агенцията и подписването им от упълномощени лица.

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Според него в разглеждания случай липсват именно такива надлежно оформени сертификати. „Няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред и приети от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, а още повече няма издадени фактури“, заяви Нанков.

Той отхвърли твърденията за съществуването на т.нар. фактури в чекмеджета, които, по думите му, се използват като политически аргумент през последните месеци. „Тези фактури в чекмеджета са в нечии глави, но не са в правния мир“, коментира бившият регионален министър.

От ГЕРБ настояват случаят да бъде проверен и да се установи дали при подготовката на одита и отчитането на инфраструктурните разходи са допуснати нарушения.