Полицията издирва двама служители на фирми за бързи кредити, заподозрени в отвличането на 25-годишен мъж от Костинброд. Случаят е от 8 октомври във Вършец, съобщиха от МВР.

Според първоначалната информация двамата мъже отишли до къща в курортния град, където се намирал мъжът. Причината за посещението им били непогасени задължения.

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Потърпевшият се качил в автомобила им, тъй като се страхувал за безопасността на семейството си. Вместо да разрешат спора за дълговете, мъжете го отвели в покрайнините на Вършец. Там го напръскали с лютив спрей в очите, след което го изоставили на пътя. При първоначалната проверка не са установени следи от побой по тялото на 25-годишния мъж.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Монтана, а в Районното управление във Вършец е образувано досъдебно производство за отвличане. Полицията продължава издирването на двамата заподозрени. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова