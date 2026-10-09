Организацията „Четири лапи“ и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ обединяват усилията си в национална кампания, посветена на проблема с бездомните животни. Инициативата „Следваща спирка: Грижа“ ще обхване над 280 железопътни гари и повече от 140 общини в страната. Повече по темата коментираха Мария Ганчева и д-р Весела Василева от организация „Четири лапи“ в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Железопътните гари са подходящо място за тази кампания, защото всеки ден през тях преминават много хора – стотици пътници. Докато чакат или се придвижват през гарата, те могат да видят плакатите, да прочетат посланията и да се запознаят с предоставената информация”, каза Мария Ганчева.

Започва национална кампания в подкрепа на бездомните животни

По думите ѝ целта е да се информират хората какво могат да направят в полза на животните, как да бъдат отговорни стопани на домашни любимци и как да възпитават децата в отговорно отношение към тях. „Искаме да променим нагласите на хората към бездомните животни и да насърчим положителното отношение към тях”, допълни тя.

„Проблемът съществува отдавна и е глобален. Видели сме, че нито една институция не може да се справи сама с него, нито пък той може да бъде решен бързо. Целта ни е да помогнем на хората да разберат, че проблемът с бездомните животни може да бъде решен чрез съвместни усилия на организациите, гражданите и общините. Мит е, че животните са се появили на улицата по собствено желание, че самите те са проблемът и че могат да се справят сами”, каза д-р Василева.

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Тя обясни, че имат истории на животни, на които са успели да помогнат. "Насочили сме ги към по-добро бъдеще – например към любящо семейство и нов дом. Тези случаи обаче са сравнително малко", каза още тя.

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Редактор: Никола Тунев