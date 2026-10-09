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Агресията между децата често започва просто с обидна шега
Как се предотвратява насилието между децата преди да е оставило трайни последици? „SOS Детски селища” работи с деца, младежи и възрастни, за да развива умения за разпознаване на насилието, реакция и изграждане на по-безопасна среда.
„Направихме изследване сред децата, което показа, че над 66% от тях провявават първо вербално насилие. Затова стартирахме кампанията „Избирай думите си” и посланието ни е както към деца, така и към възрастни. Трябва да знаем, че думите нараняват”, посочи Нина Тодорова от „SOS Детски селища”, която работи по проекта "Прилагане на безопасно поведение".
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Над 44% от децата споделят, че са жертва на сексуален тормоз в интернет. На този фон много подрастващи живеят в страх, но не споделят с възрастните. „Не искаме темата да бъде табу, а да можем да говорим свободно за насилието”, заяви Деница Аврамова в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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