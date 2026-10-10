Касови бележки с фрапиращи суми, продукти с изненадващо високи цени и сравнения с други европейски държави – това са част от публикациите на хора от цялата страна за необоснованите цени. Групата във Facebook „Бойкот на наглите и цени за пример” събира над 50 хиляди последователи само за няколко месеца.

Участниците в нея споделят сигнали за рязко поскъпнали стоки и услуги, а като алтернатива създават и карта на обектите с „цени за пример” – местата, които според тях не са използвали въвеждането на еврото като повод за увеличение на цените.

Пламен Пенков е сред създателите на движението във Facebook. „Говорихме с мои приятели и решихме да направим една такава група, където в общи линии да може да се споделят всякакви фрапантни случаи за разлики в цените, периода сега след приемане на еврото”, каза той.

Според създателите на групата именно сигналите за рязко увеличение на цените са причината все повече хора да се включват в инициативата. „Просто в един момент, когато видяхме, че някои цени се качват двойно или тройно, което не отговаря на абсолютно никаква икономическа логика, и то в рамките на някакви месеци. Единственото нещо, което може да реши този проблем, е да има масово спиране на ползването на тези услуги. И оттам дойде думата – бойкот”, добави Пламен.

Засега един от най-лесните начини за бойкот е потребителите да се откажат от скъпите услуги и да потърсят по-евтини алтернативи. Например – да си приготвят кафето у дома.

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Потребителите сравняват цените у нас с тези в други европейски държави и споделят примери, които според тях показват сериозни разлики в стойността на едни и същи стоки и услуги. „Хора в Португалия, Испания и Гърция показват как прясното мляко там е около 1 евро. В България стандартната цена на прясното мляко 1,70 - 1,80 за литър”, обясни Пенков.

Подобни сравнения се правят и при храненето навън. В групата се публикуват примери за цени в заведения в различни европейски градове, включително в Италия. „В Торино, Италия пиците започват от 5-6 евро и стигат до 8-9. В България сядаш в някаква квартална пицария и пиците струват по 10 евро”, добави създателят на групата.

След десетки фрапантни примери, авторите на групата решават да дадат алтернатива. Те създават карта на бизнеса, който е запазил честни цени и след приемането на еврото.

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