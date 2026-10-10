В Монтана колоритни писатели от Северозапада се вихрят в кухнята на фестивала „Бабина душица“. Още от рано сутринта те запретнаха ръкави, за да приготвят традиционни гозби с пиперливи рецепти.

Сред апетитните ястия са гъбена чорба, картофена салата, баница с чипровски кори, пилешки сърчица с лук, гювеч и боб с манатарки. В голям казан е приготвена пилешка чорба по специална северозападна рецепта, подправена с подправката бабина душица.

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Има и изложба на обредни хлябове, специално дошли от Копривщица. На фестивала могат да се видят и специални ястия, приготвени по рецепти от романи.