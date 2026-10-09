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Восъчното копие на сандвича трудно се отличава от оригинала
В Берлин откриха восъчна статуя на най-известния дюнер в града. Точното копие на дюнерите от заведението „Мустафа Гемюз” беше изложено в музея на „Мадам Тюсо”.
Повод е започващият в германската столица фестивал на уличната храна. Въпреки името си, което означава „зеленчуков”, дюнерът е традиционен, с пилешко месо. Този вид сандвичи са измислени в Германия през 70-те години на миналия век.
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Тогава улични търговци намерили начин да приготвят храна бързо, за да привлекат работещите в офиси, които искат да хапнат по време на обедната почивка. Дюнерджийницата в берлинския квартал Кройцберг е най-известната, но не и най-старата в града. Тя работи от 2005 година.Редактор: Никола Тунев
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