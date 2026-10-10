През октомври Държавният архив отбелязва 75 години. В него се пазят лични истории, държавни решения и следи от миналото, които могат да променят начина, по който разбираме настоящето. В деня на архивиста – за хората, които търсят и съхраняват важните документи, разказва

Маргарет Поппетрова е историк по образование. От девет години тя работи в Държавния архив. Професия, която може да не е привлекателна за всеки млад човек, но за нея е източник на вдъхновение.

„Професията е изключително приятна, благодатна за човек, който има интерес в областта на историята, изисква големи познания в тази област и предоставя различни възможности за развитие“, разказва Маргарет, която е експерт към отдел „Използване на архивните фондове“ в Дирекция Централен Държавен архив.

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Като историк, но и като човек Маргарет вижда в архивите път напред. Според нея хората трябва да са по-внимателни към историята, към документите и да мислят за бъдещето чрез нея.

А с въпроси към миналото в Държавният архив откриваме Мелина.

„Правя родословно проучване, тъй като имам липси по отношение на роднини и идвам не за първи път в архива, искам да си попълня липсващи прародители и съответно смятам, че е важно човек да знае откъде е тръгнал, за да знае къде отива”, разказва тя и допълва, че за някои от родовете си се е върнала до 1840 година.

Сред съхранените документи има и много открития с огромна историческа стойност – като фонда на княз Александър Първи.

„Аз самият присъствах на предаването на този фонд на един от наследници на рода. Повярвайте, емоцията е изключителна. Тази тръпка на откривателството е изключително ценна в нашата професия, тя дава солта и пипера на професията на архивиста“, разказва председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев.

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Други ценни находки са родовият албум на династията Батенберг с монограма на владетеля, както и кутията за писма на майка му. А зад всеки ценен документ стои и една по-голяма задача – паметта да бъде запазена и предадена нататък.

„Най-вече заради дълга ни към следващите поколения, към самите документи, които са преживели всички превратности на времето и са се съхранили до наши дни“, каза още доц. д-р Михаил Груев. Отговорна задача, зад която стоят именно архивистите, които днес празнуват своя празник.

Стажант-репортер Ивайла Върбанова

Редактор: Цвета Лазаркова