Празник на тиквата в димитровградското село Горски извор.

„Селото е известено с отглеждането на тикви от много години. Във всеки двор има”, разказа пред NOVA кметът Ангел Георгиев.

Село Горски извор – царството на тиквите (ВИДЕО)

Реколтата тази година е добра, но кметът признава, че има проблем с реализацията на стоката.

„Има много внос и това ни пречи. Затова се молим, популяризираме, правим този празник, за да помогнем на всички производители да реализират стоката си на добра цена”, каза Георгиев.