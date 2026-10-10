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Реколтата тази година е добра, признават местните
Празник на тиквата в димитровградското село Горски извор.
„Селото е известено с отглеждането на тикви от много години. Във всеки двор има”, разказа пред NOVA кметът Ангел Георгиев.
Село Горски извор – царството на тиквите (ВИДЕО)
Реколтата тази година е добра, но кметът признава, че има проблем с реализацията на стоката.
„Има много внос и това ни пречи. Затова се молим, популяризираме, правим този празник, за да помогнем на всички производители да реализират стоката си на добра цена”, каза Георгиев.
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