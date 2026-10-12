Снимка: Стопкадър, NOVA
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Феноменът блесна в нощното небе
След поредната геомагнитна буря по най-северните географски ширини наблюдаваха впечатляващо полярно сияние. Феноменът блесна в нощното небе във всички нюанси на цветовия спектър.
Красивите кадри вижте във видеото.
Мощна буря оцвети в кървавочервено небето над Челябинск (ВИДЕО)Редактор: Ивета Костадинова
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