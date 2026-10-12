Феноменът блесна в нощното небе

След поредната геомагнитна буря по най-северните географски ширини наблюдаваха впечатляващо полярно сияние. Феноменът блесна в нощното небе във всички нюанси на цветовия спектър.

Красивите кадри вижте във видеото.

Мощна буря оцвети в кървавочервено небето над Челябинск (ВИДЕО)

Редактор: Ивета Костадинова

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