52-годишен мъж загина при тежка катастрофа на главния път София - Варна в района на село Микре. Пътният инцидент е станал около 16 часа, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

По първоначална информация лек автомобил и инкасо кола, движещи се в противоположни посоки, са се ударили челно. Вследствие на сблъсъка водачът на лекия автомобил е починал на място. Той е пътувал сам.

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София - Варна край Микре

В инкасо автомобила са се намирали двама души, които са невредими. Заради произшествието е въведена временна организация на движението. Тежкотоварните автомобили, пътуващи към Варна, изчакват на място, докато леките коли се пренасочват през село Микре. Трафикът в посока София не е ограничен.

На мястото на катастрофата се извършват огледи. Причините за челния удар тепърва ще бъдат установявани. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Ловеч.

Редактор: Цветина Петкова