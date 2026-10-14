Кола блъсна възрастна жена и 5-годишния ѝ внук на пешеходна пътека с изтрита маркировка в Русе. По ирония на съдбата това се случва на място, за което семейството твърди, че е подавало многократно сигнали до общината.

„Майка ми и синът ми са силно уплашени. Майка ми имаше голяма рана на ръката и се наложи да я шият”, разказа Габриел Станков.

Случаят се разиграл, след като бабата отишла да взема внука си от училище. Те тръгнали да пресичат улицата, но били блъснати от шофьор, който просто не ги видял поради липсата на маркировка. Родителите на детето твърдят, че водачът бил напълно адекватен и веднага оказал помощ. Габриел и Албина Станкови посочиха, че преди месеци на същата пешеходна пътека щяла да ги сполети злополука, но се разминали невредими, за щастие.

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе

Няколко пъти са подавани жалби и в общината, и в социалните мрежи, но пешеходната пътека така и не била адекватно маркирана.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева