Актьорът Джон Бойега, познат с ролята на Фин в Star Wars: The Force Awakens, разкри, че е женен от близо две години и че двамата със съпругата му очакват първото си дете.

В интервю за The Guardian преди премиерата на документалния филм на BBC Damilola: The Untold Story актьорът сподели, че двамата са сключили брак на скромна церемония и се подготвят да посрещнат момче.

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„И двамата харесваме идеята да честваме нещо утвърдено, а не влизането в него. А дотогава ще трябва да блокираме Нигерия!”, каза Бойега за евентуално по-голямо празненство в бъдеще.

„Животът ми е напълно изпълнен от гледна точка на семейството. Беше много хубаво с тайминга”, добави звездата от Pacific Rim Uprising.

Бойега не потвърди официално името на съпругата си, но той и американската актриса и модел Лашонтае Хекард в миналото са предизвиквали слухове за връзка помежду си. В биографията ѝ в Instagram вече фигурира името „Tae Boyega”.

Редактор: Мария Барабашка