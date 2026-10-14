Снимка: gettyimages
Актьорът от „Междузвездни войни“ пазил брака си в тайна близо две години
Актьорът Джон Бойега, познат с ролята на Фин в Star Wars: The Force Awakens, разкри, че е женен от близо две години и че двамата със съпругата му очакват първото си дете.
В интервю за The Guardian преди премиерата на документалния филм на BBC Damilola: The Untold Story актьорът сподели, че двамата са сключили брак на скромна церемония и се подготвят да посрещнат момче.
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„И двамата харесваме идеята да честваме нещо утвърдено, а не влизането в него. А дотогава ще трябва да блокираме Нигерия!”, каза Бойега за евентуално по-голямо празненство в бъдеще.
„Животът ми е напълно изпълнен от гледна точка на семейството. Беше много хубаво с тайминга”, добави звездата от Pacific Rim Uprising.
Бойега не потвърди официално името на съпругата си, но той и американската актриса и модел Лашонтае Хекард в миналото са предизвиквали слухове за връзка помежду си. В биографията ѝ в Instagram вече фигурира името „Tae Boyega”.Редактор: Мария Барабашка
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