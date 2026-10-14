Обсъдени били новият подход, новата архитектура и новите цели на кохезионната политика

Изпълнителният заместник-председател на  Европейската комисия Рафаеле Фито прие делегацията на ДПС в Брюксел. 

По време на срещата бяха обсъдени бъдещето на европейската кохезионна политика, необходимите реформи и възможностите за близко сътрудничество между експертите на ДПС, местните власти, сдружение “Толерантност” и екипите, работещи по модерната кохезионна политика на ЕС. 

Делегация на ДПС се срещна с ръководството на групата на Консерваторите и реформистите в ЕП

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Снимка: ДПС

Обсъдени бяха новият подход, новата архитектура и новите цели на кохезионната политика. 

Заместник-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Искра Михайлова изрази пълната подкрепа към инициативата на Европейската комисия - “Правото да останеш”, по която предстоят бъдещи срещи и съвместна работа с местните власти.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: ДПС

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