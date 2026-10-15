„Исканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената на природния газ с 34% е реалистично на фона на ситуацията на европейските пазари". Това коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите му цената на газа в Европа се приближава до 86 евро за мегаватчас заради кризата в Персийския залив, блокираните доставки на втечнен природен газ от Катар и ниските нива на запасите в европейските подземни хранилища.

„България разполага с известна защита от високите цени благодарение на дългосрочния договор за доставки на природен газ от Азербайджан. Цената по него е обвързана с тази на петрола, което в настоящата ситуация е предимство", обясни експертът.

По изчисления на Владимиров азербайджанският газ струва около 30 евро за мегаватчас – значително по-малко, отколкото на европейските борси. „Тези доставки обаче покриват приблизително половината от потреблението на страната. Останалите количества трябва да бъдат осигурени от пазарите, където цените са значително по-високи. България не е използвала възможността да сключи дългосрочни договори за доставки през терминалите в Гърция и Турция", каза той.

„Булгаргаз” поиска 34% по-скъп газ през ноември

По думите на Владимиров увеличението на цената на природния газ ще се отрази както на бизнеса, така и на домакинствата. Той прогнозира, че парното може да поскъпне с около 20%, но подчерта, че решението зависи от регулатора и е подложено на политически съображения. „Ако цената на парното не отразява реалните разходи, финансовите проблеми на „Топлофикация София“ ще се задълбочават. Дружеството се нуждае от преструктуриране и сериозни инвестиции, за да подобри работата си и качеството на услугата", категоричен е експертът.

По-високата цена на газа ще засегне най-силно производствата, които разчитат на него. Сред тях са заводите за торове и стъкло, както и оранжериите, които използват природен газ за отопление. „Там може да очакваме по-сериозно поскъпване на зеленчуците“, предупреди Владимиров.

По думите му увеличение на разходите е възможно и в хлебопроизводството, както и в хранително-вкусовата промишленост. Причината е, че част от предприятията използват природен газ в производствените си процеси и вероятно ще прехвърлят по-високите разходи върху крайните цени.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева