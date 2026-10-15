Изборът на главен прокурор е решение на Пленума на Висшия съдебен съвет. Аз съм отправил и до Пленума, и до Прокурорската колегия своята писмена позиция за това как трябва да се процедира. Дотук се простират правомощията ми. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти в четвъртък.

Той посочи, че е възможно да се стигне до „продължение на една дългогодишна традиция – прокуратурата да има само един кандидат”.

Правосъдният министър няма да номинира временен главен прокурор, но настоява за избор между няколко кандидати

Найденов отбеляза, че е поискал кадрови справки от част от прокурорите от Върховната касационна прокуратура. Такива са получени, но не били пълни, поради което той не може да прецени доколко да упражни своето правомощие да номинира главен прокурор. Също така каза, че е предоставил информацията на Прокурорската колегия и е предложил по нейна преценка кандидатите, които са изразили съгласие, да бъдат включени в надпреварата. Това предложение обаче не било прието, коментира още министърът.