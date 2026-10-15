Силен вятър нанесе щети по жилищна сграда в Айтос. Мощните пориви на вятъра отнесоха част от покривната конструкция на блок в Емировския квартал.

Част от сградата останала без покритие.

Снимка: БГНЕС

Тежко остава състоянието на пострадалия от паднал клон в Сливен

Няма данни за пострадали хора. Районът около мястото на инцидента е обезопасен. Подаден е сигнал в полицията и в аварийна служба.

Редактор: Цветина Петрова