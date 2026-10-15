Районът около мястото на инцидента е обезопасен

Силен вятър нанесе щети по жилищна сграда в Айтос. Мощните пориви на вятъра отнесоха част от покривната конструкция на блок в Емировския квартал. 

Част от сградата останала без покритие.

покрив

Снимка: БГНЕС

Тежко остава състоянието на пострадалия от паднал клон в Сливен

Няма данни за пострадали хора. Районът около мястото на инцидента е обезопасен. Подаден е сигнал в полицията и в аварийна служба. 

Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС

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