Снимка: БГНЕС
Районът около мястото на инцидента е обезопасен
Силен вятър нанесе щети по жилищна сграда в Айтос. Мощните пориви на вятъра отнесоха част от покривната конструкция на блок в Емировския квартал.
Част от сградата останала без покритие.
Снимка: БГНЕС
Тежко остава състоянието на пострадалия от паднал клон в Сливен
Няма данни за пострадали хора. Районът около мястото на инцидента е обезопасен. Подаден е сигнал в полицията и в аварийна служба.Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС
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