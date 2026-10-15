Мъж е в болница с множество травми, след като голям клон падна върху него в Сливен. Причината – ураганните пориви на вятъра в района, които преминаха със 100 км/ч и причиниха сериозни проблеми. Дърво се стовари и върху тролейбусни жици. Стихията събори и част от покрива на хотел в града. На Подбалканския път движението на тежкотоварни камиони беше истинско предизвикателство, като няколко тира се обърнаха от силния вятър.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров каза в ефира на „Здравей, България“ по NOVA, че е посетил пострадалия от падналия клон мъж в спешното отделение на болницата. „Състоянието му е много тежко, има политравма - счупени прешлени, пробит бял дроб от счупени ребра. Тази нощ е преминала доста тежко, а лекарите са се борили той да остане в състояние, което да позволи транспортирането му. Предвижда се днес да бъде откаран до София за операция, тъй като животът му е опасност“, каза Кашеров.

Паднал клон рани мъж в Сливен (ВИДЕО)

Според областния управител огледите на рисковите дървета в града трябва да бъдат по-сериозни, тъй като в Сливен често има такива ветрове поради географското му положение. Трябва да се вземат по-строги мерки, а когато има метеорологична прогноза за вятър, трябва да се отправя по-ранно предупреждение към хората да бъдат по-внимателни, посочи Кашеров.

Заместник-кметът на Община Сливен Камен Костов каза, че са получили близо 100 сигнала във вчерашния ден, като общината е реагирала на всички. „Имаше доста щети по инфраструктурата, по тролейбусната мрежа, по автомобили, за съжаление - и пострадал човек. Веднага се свързахме с близките му, със 112 и ще съдействаме с каквото е необходимо“, каза Костов.

По думите на зам.- кмета каза, че проблемът е, че листата са все още по дърветата, това създава голяма площ и натоварването от вятъра върху структурата на дърветата е голямо. Той увери, че обследват постоянно дърветата. „Направихме карта на всички около 50 хиляди и всяка година инвестираме доста средства за грижа и подкастряне на зелената система“, каза още Костов.

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