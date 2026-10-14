Снимка: iStock/Видео: БГНЕС
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Той е с политравма и е приет в болница
Клон от дърво е ударил мъж в района на пешеходната пътека в градинката до църквата „Свети Димитър“ в Сливен в сряда сутринта, съобщиха от пресцентъра на Общината.
По данни на очевидци на пострадалия е оказана спешна помощ, след което е транспортиран с линейка до Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Мъжът е с политравма.
На мястото на инцидента пристигнали пожарна и линейка, а коли на полицията са отцепили района, предава кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.
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Постъпили са и други сигнали за паднали клони и нанесени щети в различни части на града, съобщават от Общината. Сред тях са паднало дърво върху автомобил в квартал „Сини камъни“, скъсани проводници и опасни ламарини.
От Община Сливен призовават гражданите да бъдат внимателни при преминаване през паркове и покрай фасадите на жилищни сгради заради опасността от падащи клони и предмети.Редактор: Ивета Костадинова
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