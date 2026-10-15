Разследване на ГДБОП разкрива предполагаема корупционна схема за източване на средства от ВиК дружество чрез обществени поръчки. Според събраните до момента доказателства милиони левове са били изплащани за строителни дейности, които не са извършени изцяло, изпълнени са некачествено или са останали само на документи.

По случая са задържани 11 души. Разследващите са претърсили седем жилища и са извършили 24 огледа. Иззети са над 20 000 евро в различни валути, инвестиционни монети, бижута, часовници, документи, електронни устройства и боеприпаси. Разпитани са 38 свидетели, съобщават от ГДБОП.

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Според антимафиотите предполагаемата организирана престъпна група е действала от февруари 2024 г. в Бургас и София. Разследването сочи, че при обществени поръчки за ремонт на съоръжения, свързани с питейното водоснабдяване, възложителят и изпълнителят са имали предварителни договорки.

Проверяващите са установили сериозни разминавания между реално извършените строителни работи и отчетеното по договорите. Въпреки пропуските и некачественото изпълнение обектите са били приемани, а сумите по тях - изплащани изцяло.

При един от проектите чрез допълнителни споразумения за непредвидени разходи крайната стойност е достигнала двойно по-висока сума от първоначално обявената. По друга поръчка са били платени ремонти, които според разследващите изобщо не са извършени.

Сред установените разходи фигурират 1700 лева за изработка на метална стълба от неръждаема стомана и 3200 лева за изработка и монтаж на PVC врата към водна камера.

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Само по тези два договора са разплатени над 13 милиона лева без ДДС, или близо 16 милиона лева с данъка. По данни на ГДБОП значителна част от средствата впоследствие са били пренасочени към лица, свързани с разследваната схема.

Сред обвиняемите за участие в организирана престъпна група е бившият директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев. Той беше освободен от ареста през август, като спрямо него беше определена мярка „домашен арест“. Преди дни Окръжният съд в Бургас отказа да уважи искането за промяна на мярката му в по-тежката „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова