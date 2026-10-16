18-годишен ученик е пострадал при побой пред гимназия в Търговище. Нападението е извършено около 12 часа на 15 октомври, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вследствие на нанесените удари младежът изгубил временно съзнание. Установено е, че получил средна телесна повреда.

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Полицията предприела незабавни действия за установяване на нападателите. В хода на разследването служителите на Районното управление в Търговище стигнали до двама заподозрени - 19-годишен младеж и непълнолетно момче, и двамата от село Буховци.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е започнало досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около нападението.

Редактор: Цветина Петкова