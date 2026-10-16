Защо шамарът все още е смятан за приемлив начин за възпитание на дете, а агресивните прояви са възприемани като символ на авторитет? Какво показват резултатите от изследване на социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на Сдружение „Мрежа за развитие на личността и талантите”? Темата коментира Калина Крумова от сруджението в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Можем да обобщим, че резултатите показват неща, които като общество знаем, но удобно не искаме да си признаем. Усещането за увеличена агресия не е нужно да се доказва със статистически данни. Всички виждаме какво се случва в училищата, на улицата, вкъщи”, каза Крумова.

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Данните от последното изследване показват, че близо половината българи приемат шамара като допустим начин за възпитание на дете. Същевременно 96% определят агресията като сериозен обществен проблем.

Според нея докато в речника ни съществуват глаголи „нашамаря“ и „ошамаря“ или словосъчетанието „шамарена фабрика“, няма как да се учудваме на тези резултати. „Голямо е противоречието между усещането за увеличаване на агресията и факта, че всъщност ние я толерираме и си я отглеждаме у дома”, смята тя.

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57% от хората посочват възприемането на агресията като средство за придобиване на авторитет и социален статус, показва проучването. „Ако агресията трябва да те прави велик, то проблемът най-вероятно е в обществото ни, а не в регулацията, която се осъществява. От съществено значение е как говорим помежду си, как позволяваме на хората около нас да се държат и какви граници слагаме”, каза по темата Калина Крумова.

Тя коментира и агресията на пътя. „Ако говорим за агресията по пътищата, това е пасивна агресия. Това е една от големите теми на изследването. Свикнали сме да възприемаме агресията когато имаме случаи като на Младежкия хълм или Исперих. А всъщност агресията е в малките прояви на вандализъм, в агресивното говорене, в крещенето, в домашното насилие, както и от влиянието на дигиталните и традиционните медии върху обществото”, заяви представителят на сдружението.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев