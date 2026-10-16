Климатичният феномен "Ел Ниньо" донесе рекордни снеговалежи и необичайно ниски температури в Чили. Макар октомври обикновено да бележи началото на пролетното затопляне, тази година страната е скована от студ и бури.

Чили преживява безпрецедентно удължаване на снежния сезон до средата на октомври - месец, в който традиционно настъпва пролетта. "През цялата зима имаше много валежи, като тази тенденция продължава и през пролетта. Това несъмнено благоприятства натрупването на по-голяма снежна покривка - явление, което наблюдаваме през последните месеци", твърди метеорологът Алваро Костансо Гатика.

„Ел Ниньо” обещава топла есен



Благодарение на обилните снеговалежи редица ски курорти удължиха работния си сезон с повече от месец, подобрявайки всички досегашни рекорди.



"Това е историческо събитие. Не е обичайно по това време на годината да работим и да има толкова много сняг. Удължаването на сезона с повече от месец е нещо изключително в нашата история", заява собственикът на кафене Хуан Пабло Гевара.

Синоптиците от Чилийската дирекция по метеорология отдават необичайните условия на природното явление "Ел Ниньо". "Преживяваме едно от най-интензивните явления „Ел Ниньо“ за последните десетилетия. Климатът в Чили, и най-вече обилните валежи в централната част на страната, е пряко свързан с него", посочва Гатика.

Какво е "Ел Ниньо" и колко силен може да бъде?



Тази година "Ел Ниньо" е един от най-мощните за последните десетилетия, като донесе обилни валежи в страната, както през зимата, така и в началото на пролетта.



"Това е рядко явление, но е хубаво да му се насладим. Предвид климатичните промени, които наблюдаваме по целия свят, то може и да не се повтори", посочва туристката Гленди Касанова.

Макар астрономическата пролет вече официално да е настъпила в Южното полукълбо - необичайното време позволи на ентусиастите да се насладят по-дълго време на зимния сезон.

Редактор: Станимира Шикова