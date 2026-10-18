Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците, съпътствали масовите протести във Франция в събота, съобщи премиерът Себастиен Льокорню. В няколко града бяха подпалени сгради и автомобили, нанесени бяха сериозни щети на кметства и бяха разграбени магазини - от обекти за хранителни стоки до скъпи бутици на световни брандове. В Гренобъл палеж на магазин до жилищен блок наложи спешна евакуация на живущите.

Снимка: БТА

По време на посещение при полицейски части в Париж късно вечерта Льокорню определи случилото се като „насилие с изключителна интензивност“.

Напрежение в редица европейски градове: Сблъсъци с полицията и арести при масови протести (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Чудо е, че равносметката тази вечер не е още по-тежка“, заяви министър-председателят.

Според премиера силите на реда са се сблъскали с „изключително агресивна ултралява група“, действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции. На терен са действали радикалните групи от т.нар. „черен блок“ (Black Bloc) – маскирани младежи, които рушат целенасочено. Според свидетелства на място част от вандалите са говорили на чужди езици, което сочи, че са пристигнали във Франция специално за демонстрациите. „Няма да се оставим да ни сплашат“, подчерта Льокорню.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес обяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и през следващите дни ще последват още арести. Правосъдният министър Жерал Дарманен определи мащаба на безредиците като безпрецедентен и призова прокуратурата към твърди мерки, съответстващи на тежестта на извършените престъпления.

Снимка: БТА

Демонстрациите бяха организирани от синдикати, представители на движението на „жълтите жилетки“, ученици, студенти, земеделци и граждани срещу високите разходи за живот и състоянието на образователната система. По данни на правителството в шествията са се включили около 550 000 души, докато организаторите твърдят за над 800 000 участници.

Сериозен пожар избухна и в кметството на Лимож. Историческата сграда на над 140 години е „в голямата си част унищожена“, съобщи префектът Морис Барате, определяйки палежа като умишлен вандалски акт, като пламъците са довели и до срутване на камбанарията.

Снимка: БТА

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион – Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе – изпратиха съвместно писмо до премиера с искане за спешна среща заради нанесените щети. „Нещо подобно не може и не трябва да се повтори“, категорични са тримата градоначалници.

От полицейския синдикат ЮНСА предупредиха, че спецчастите за борба с безредиците са на ръба на силите си: „Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна“. Действията на полицията също бяха подложени на обществени критики след съобщения за десетки ранени демонстранти.

В съботния ден демонстрации срещу поскъпването на живота се проведоха също в Белгия, Португалия и Италия.