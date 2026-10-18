Американски и мексикански екипи продължават издирването на 11 души след преобръщането на лодка край полуостров Баха Калифорния в Мексико. Шестнадесет мексикански граждани са спасени в петък, като няколко от тях са получили тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, съобщи Бреговата охрана на САЩ.

„Няколко от спасените лица са имали тежки наранявания, характерни за ухапвания от акули, и Бреговата охрана им е оказала животоспасяваща първа помощ по пътя към Сан Диего“, посочи службата в изявление от събота.

Товарен кораб се вряза в рибарска лодка край Сингапур (ВИДЕО)

Според оцелелите на борда е имало 27 души. Лодката е потънала на около 225 км западно от мексиканския град Енсенада, извън американските води.

Сигналът за бедствие е подаден около 01:00 часа местно време в петък, съобщи лейтенант Сантяго Тамбурини от Бреговата охрана. Спасителен хеликоптер достигнал мястото около два часа по-късно. На екипажа, включващ спасителен плувец, били необходими приблизително 90 минути, за да извади 16-те души от водата.

В издирването участват Бреговата охрана и Военноморските сили на САЩ с подкрепата на мексиканските военноморски сили. Районът се претърсва с хеликоптери, самолет, катер и военен кораб.

Мексиканското консулство в Сан Диего потвърди, че всички спасени са мексикански граждани. Американската Агенция за митническа и гранична защита разследва случая и разпитва оцелелите.

Според Бреговата охрана районът често се използва от контрабандисти, но е посещаван и от риболовни и развлекателни плавателни съдове. В предоставената информация не се уточнява целта на пътуването.

Редактор: Мария Барабашка