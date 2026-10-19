Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предлага Европа да възобнови покупките на руски природен газ като част от план за прекратяване на войната в Украйна, съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници, запознати с преговорите. Какво би означавало евентуалното завръщане на руското синьо гориво за отношенията между Европа и Кремъл? Темата коментираха международният анализатор Огнян Дъскарев, енергийният експерт към Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов и политологът доц. Огнян Минчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Дъскарев предложението няма да се реализира. „В този случай източниците на информацията са анонимни. Това беше отречено от официална декларация на Белия дом в неделя”, смята той.

По думите му в декларацията се посочва, че войната в Украйна води до поскъпване на горивата и че постигането на мир би било положително развитие. „Споменава се още и възможността Украйна да получава около 1 млрд. долара годишно от транзитни такси”, посочи анализаторът.

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От своя страна Николов обърна внимание, че руският природен газ не е обект на всеобхватна забрана и продължава да достига до европейския пазар. Той припомни, че според пътната карта на Европейската комисия Европа се стреми към пълно прекратяване на зависимостта си от руския газ до октомври 2027 г. „Санкциите срещу определени компании и лица от страна на САЩ и ЕС затрудняват търговията с руски енергийни ресурси. Американският президент не може да взима решения от името на Европа. Самото предложение не дава гаранции, по които Украйна може да бъде сигурна за себе си”, коментира експертът.

Според него идеята напомня по-скоро на бизнес подхода на Тръмп, при който икономическите интереси заемат централно място. По думите му Москва действително не е готова да постигне мир.

Политологът доц. Минчев заяви, че руският президент Владимир Путин не се стреми към мирно споразумение, а към капитулацията на Украйна. „Путин не иска мир, а капитулацията на Украйна. Ако той искаше мир, досега имаше много възможности за неговото постигане”, смята той.

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По думите му войната е навлязла във фаза на взаимно изтощение, което прави преодоляването на санкциите и осигуряването на допълнителни финансови ресурси все по-важни за Москва. Според него преговорите за прекратяване на войната между Москва и Киев са тясно обвързани с отношенията между Русия и САЩ и с икономическите интереси на двете страни. „Търговската стратегия на Вашингтон спрямо режима на Путин е гръбнакът, около който се ориентират интересите на Тръмп за постигане на край на войната”, посочи доц. Минчев.

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Редактор: Ивайла Маринова