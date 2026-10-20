С представянето на две изложби и произнасянето на приветствени слова на 19 октомври в Българския културен институт (БКИ) в Будапеща беше открита 21-вата Световна среща на българските медии. Форумът се организира от Българската телеграфна агенция с тема „Медии и водачи“.

Началото на откриването беше дадено от заместник генералния директор на БТА Евгения Друмева, която посочи, че 19 октомври е ден, изпълнен със символика.

Датата на откриването съвпада с православния празник, посветен на свети Йоан Рилски Чудотворец, почитан като небесен покровител на българския народ. На 19 октомври се отбелязва и десетата годишнина от обявяването на Деня на българо-унгарското приятелство. На деня също преди 10 години е поставена по инициатива на Симеон Варга, застъпник на българската национална общност в унгарския парламент, паметна плоча за пребиваването на мощите на свети Йоан Рилски в катедралата в Естергом.

Снимка: БТА

В своето слово заместник генералният директор каза, че участниците в 21-вата Световна среща на българските медии са от общо 25 държави, колкото са били и през миналата година - на 20-ата Световна среща.

„Тук ще участват 47 журналисти от 32 медии на български език по цял свят, както и от две медийни асоциации, представители на пет медии от България, а също и кореспонденти на БТА от балканските страни, Брюксел, Нидерландия, Австрия, от Босилеград, Сърбия, от Одеса, Украйна, и от Тараклия, Молдова, където БТА има кореспонденти заради големите общности етнически българи. Част от участниците ще се включат в дискусиите онлайн“, отбеляза Евгения Друмева.

В рамките на официалното откриване приветствия отправиха и заместник-председателят на Народното събрание на България Иван Ангелов, министърът на образованието и науката на България Георги Вълчев, застъпникът на българската национална общност в унгарския парламент Симеон Варга, председателят на Българското републиканско самоуправление в Будапеща Данчо Мусев, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова и директорът на Българския културен институт в Будапеща Татяна Кръстева-Арато.

По думите на Иван Ангелов българските медии днес имат голяма отговорност. Той акцентира върху темата на медийната среща тази година - „Медии и водачи“.

„Поздравления за това, че имаме такава прекрасна българска дума като водачи“, каза Ангелов.

„Надявам се с ваша помощ, на медиите, навсякъде, където звучи българска реч, където е жив споменът за прародината България, този безценен опит на нашата общност в Унгария да бъде споделян. Защото той трябва да бъде пример как мирното съжителство може да урежда иначе наглед трудно разрешими проблеми“, посочи министърът на образованието и науката на България Георги Вълчев.

„Трябва да сме благодарни на Унгария, но в същия момент и на България, защото без майка България ние нямаше да постигнем това, което тук сме сътворили“, заяви застъпникът на българската национална общност в унгарския парламент Симеон Варга. В приветствието си той подчерта, че развитието на българската общност в Унгария е резултат както от подкрепата на унгарската държава, така и от връзката с България.

„Българите в Унгария вече повече от едно столетие градят своята общност и своя авторитет“, каза председателят на Българското републиканско самоуправление в Будапеща Данчо Мусев. По думите му в основата на всичко това са българските градинари, тръгнали след Освобождението на България, най-вече от Великотърновския край, с надеждата за един по-добър живот и започнали да развиват своята дейност в Унгария.

„Българските медии в чужбина са част от голямото семейство български медии. Те също както нашите медии в България популяризират нашата България. Те са посланици, но на мен все още ми се иска да имаме по-тясна връзка с държавата България. Аз продължавам за пореден път да призовавам нашите сънародници от българските медии да се обединят в асоциация - асоциация на българските медии в чужбина“, посочи в своето слово изпълнителният директор на ИАБЧ.

„Ние, като Български културен институт, не само се стремим да популяризираме, да устояваме завоеванията на тази култура, но трябва да работим и за това как да се свържем с унгарската действителност“, каза директорът на Българския културен институт в Будапеща Татяна Кръстева-Арато.

По време на откриването беше прочетено и поздравително писмо от името на президента Илияна Йотова. В поздравителния адрес държавният глава отбелязва значението на българските медии по света за съхраняването на връзката с родината и за поддържането на българската диаспора.

„Да говорим за лидерството на медиите, е повече от предизвикателство. В дискусиите на българските журналисти ще чуем различни гледни точки. Вярвам, че изводите ще ни сближат“, посочва Йотова по повод дискусионните панели, които ще се състоят в рамките на втория ден от Световната среща.

Поздравителен адрес беше прочетен и от името на кмета на София Васил Терзиев. „Когато информацията е достоверна, а сложните теми са представени ясно и в дълбочина, хората могат да формират собствена позиция и да правят информиран избор“, заявява кметът.

В рамките на официалното откриване в БКИ бяха представени и две изложби - „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител“, посветена на духовното, историческото и художественото богатство на Рилския манастир, и „Свързани чрез слово“, представяща 31 български медии извън страната.

Снимка: БТА

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний определи експозицията „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител“ не просто като среща с произведения на изкуството, а като среща с паметта, вярата и духовната същност на България. По думите му изложбата има особено послание - „тя ни казва, че народ, който пази паметта си, пази и бъдещето си“.

„Българските медии зад граница съхраняват националната идентичност и разширяват присъствието на България отвъд физическите ѝ граници“, каза главният редактор на списание ЛИК доц. Георги Лозанов при откриването на изложбата „Свързани чрез слово“. Той отбеляза, че българските медии в чужбина създават и поддържат идентичност в среда, в която общността може да се изгражда не само на базата на приликите, но и чрез приемането на различията.

Снимка: БТА

Програмата за деня, част от 21-вата Световна среща на на българските медии, започна със среща на участниците в Световната среща с председателя на Комисията по външна политика на унгарския парламент Мартон Хайду. След това участниците имаха възможност да се разходят в парламента на Унгария, както и да разгледат официалното стълбище и Свещената корона. Делегацията беше приветствана от Золтан Тар, министър на обществените отношения и културата на Унгария, който получи като подарък плакет с образа на свети Йоан Рилски.

Програмата продължи с откриване на изложба, посветена на Деня на българо-унгарското приятелство, състояло се във фоайето на офис сградата на депутатите от унгарския парламент „Баранкович“. Там приветствия отправиха застъпникът на българската национална общност в унгарския парламент Симеон Варга, председателят на българо-унгарската парламентарна група за приятелство в унгарския парламент Андре Палоц, заместник-омбудсманът по правата на националностите в Унгария д-р Лаура Гьоней.

Поднасяйки венци и цветя, участниците в 21-вата Световна среща на българските медии се поклониха пред паметната плоча на свети Йоан Рилски в Катедралата „Успение Богородично и свети Адалберт“ в унгарския град Естергом, известна като Естергомската базилика.

Преди това пред плочата Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний отслужи молебен.

„В този тържествен ден, тук, в древния Естергом, ние не просто отбелязваме приятелството между два народа. Ние свидетелстваме за силата на онези духовни връзки, които времето не отслабва, историята не заличава и границите не могат да разделят. Днес сърцата ни са обърнати към Бога в молитва за България и Унгария, за техните народи, за мира в Европа и за бъдещето на нашите деца. И в тази молитва особено място заема името на свети Йоан Рилски, великия небесен покровител на българския народ, чиято святост и духовно наследство са светилник за поколения българи“, каза митрополит Антоний пред присъстващите.

На молебена до митрополита беше и епископският делегат за Естергомската базилика отец Чаба.

Вторият ден на 21-вата Световна среща на българските медии

С водосвет по повод Деня на свети Йоан Рилски в българската църква „Св. Св. Кирил и Методий“ започна вторият ден от 21-вата Световна среща на българските медии в Будапеща, Унгария.

Службата бе водена от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в съслужение с отец Танчо Янчев, който е свещеник на Българската православна църква в Унгария.

Снимка: БТА

„Българският храм в Будапеща е плод на вярата, на молитвата, на неуморния труд на нашите сънародници, които, идвайки далеч от нашата родина, са поискали от Бога да живеят със своята православна вяра, с която са закърмени“, каза митрополит Антоний пред миряните в храма. „Българските медии са се събирали на различни места. Днес са тук, в Будапеща, в сърцето на малката България“, допълни още той, визирайки намиращите се в близост културен дом, българско училище и Българското републиканско самоуправление.

Митрополит Антоний предаде благословението на българския патриарх Даниил към всички присъстващи и участници в 21-вата Световна среща на българските медии в Будапеща и Естергом, Унгария. „Знам колко е трудно, когато живееш извън своята родина, защото аз самият вече 16 години по волята на всеблагия Божий промисъл служа на българите в Западна и Централна Европа, да проповядваме заедно словото Божие, да разрастваме църковните ни общини, та да могат нашите сънародници да се чувстват комфортно извън своята държава, приети в страната домакин, но и с едно място, което да бъде духовен мост“, каза още митрополит Антоний.

Участниците на форума ще посетят българското училище към Българското републиканско самоуправление в Унгария, а след това започват и дискусионните панели на форума.

В храма „Св. св. Кирил и Методий“ бе осветена и икона на свети Йоан Шанхайски и Сан-Франциски, която ще замине за България, където ще бъде предадена на патриарх Даниил. След това ще отпътува и за Българската православна църковна община „Св. св. Архангели Михаил и Гавриил“ в Хага, Нидерландия.

Редактор: Цветина Петрова