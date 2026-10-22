Протестите на шофьорите на камиони, които сериозно нарушиха снабдяването с горива и хранителни стоки в Южна Италия, отслабват, след като правителството на премиера Джорджа Мелони обяви, че подготвя мерки за подпомагане и зае по-твърда позиция срещу блокадите на пътища, предаде „Ройтерс“.

От миналата седмица превозвачите блокират пътища и магистрали в знак на протест срещу високите цени на горивата. Техни представители обаче заявиха, че блокадите в Сицилия ще бъдат вдигнати след разговори с правителството.

Шофьорите на камиони в Калабрия също прекратиха протеста си, а Винченцо Паризи, представител на превозвачите в областта, заяви, че се надява блокадите в района да бъдат вдигнати по-късно днес. Протестите са предизвикали „сериозни затруднения“ в Кампания, засягайки снабдяването на супермаркети, бензиностанции и дори болници, заяви заместник-министърът на инфраструктурата Едоардо Рикси.

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Недостигът на гориво в Неапол затруднява лекарите да стигат до болници и медицински кабинети, както и линейките да реагират на спешни повиквания, заяви председателят на местната лекарска и стоматологична колегия.

Главният изпълнителен директор на фирма за производство на доматени сосове и тестени изделия Антонио Ферайоли, заяви, че компанията е спряла производството в седем свои завода в Южна Италия и е изпратила половината от служителите си в принудителен отпуск. „Ако протестът продължи, продуктите от Южна Италия ще изчезнат от рафтовете на супермаркетите в цялата страна и ще бъдат заменени от вносни стоки или продукти от други части на Италия“, заяви той.

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Очаква се Мелони да председателства заседание на кабинета в Рим, на което да бъде одобрен декрет, обединяващ мерки за подпомагане на шофьорите на камиони и земеделските производители, включително финансови компенсации заради високите цени на дизеловото гориво. Правителството съобщи също, че работи за гарантиране на доставките на стоки от първа необходимост, включително храни и лекарства, като осигурява полицейски ескорт на камионите, които се опитват да преминат през блокадите.

Протестът на шофьорите на камиони в Южна Италия е довел и до спиране на производството на прочутата биволска моцарела, като само за 24 часа е блокирана продукция на стойност около 3 млн. евро. Причината е, че млякото не може да стигне до мандрите в района на Неапол, а готовото сирене - до клиентите, съобщи представител на сектора.

Редактор: Цвета Лазаркова