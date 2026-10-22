Снимка: БТА; Видео: "Ройтерс"
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Триметровият хищник, превърнал се в туристическа сензация в Пусан, проби защитните мрежи ден след като го върнаха в морето
Акулата, която след продължила часове спасителна операция бе изведена от градски канал в южнокорейския пристанищен град Пусан, отново се върна в него. Морското създание е успяло да преодолее защитните мрежи, поставени специално, за да спрат връщането му.
Триметровата акула, наречена Букани, се превърна в истинска сензация, след като беше забелязана във водния път в края на миналия месец. По данни на властите необичайният гост е привлякъл над 1,6 милиона любопитни посетители.
Заблудена акула в южнокорейското пристанище Пусан е привлякла интереса на над 600 000 посетители (ВИДЕО)
До момента спасителите са провели три опита да върнат хищника в естествената му среда в открито море. Последната мащабна акция, в която участваха водолази, мрежи и плаващи платформи, приключи с успех само преди ден.
Днес обаче от южнокорейското Министерство на океаните и риболова съобщиха, че Букани е успяла да се промуши под една от мрежите и се е озовала в капан между нея и друга преграда, монтирана на около 40 метра навътре в канала. Екипите са отворили външната мрежа и са укрепили вътрешните бариери с надеждата, че акулата сама ще се насочи обратно към свободни води.
Експертите от Националния институт по рибарски науки на Южна Корея са установили, че животното е женска тъмна акула с дължина около три метра. Видът обичайно обитава тропически, субтропически и умерени води и е вписан като застрашен в Червената книга на Международния съюз за защита на природата.
Според учените повишаването на температурата на океанските води заради климатичните промени е основната причина подобни акули все по-често да се появяват край източното крайбрежие на Южна Корея.Редактор: Мария Барабашка
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