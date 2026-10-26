Да бъдеш добър родител не означава винаги да знаеш какво да направиш, никога да не губиш търпение или да предпазваш детето от всяко разочарование. Означава да разпознаваш собствените си страхове и реакции, да поставяш граници без да нараняваш и да помниш, че връзката с детето е по-важна от желанието винаги да си прав. Психологът Елена Анастасова каза, че всеки родител иска да даде най-доброто на децата си, но в същото време децата нямат нужда от чувството за вина на родителя.

„Те имат нужда ние да присъстваме за тях, да сме автентични. И когато сме объркали нещо да кажем, сбърках, съжалявам, просто съм напрегнат, времето ме ограничава, имам нужда да ти кажа какво е важно за мен. Това, което е важно, е да запазваме връзката помежду си. Запазваме я, когато сме автентични, а не когато се правим на съвършени и непоклатими“, обясни психологът.

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По думите ѝ да си автентичен родител означава да си позволяваш да бъдеш такъв какъвто си тук и сега. „Няма нужда децата винаги да са щастливи. Това е едно усещане у родителите – за да съм добър родител, трябва детето ми винаги да е щастливо. Нищо подобно. Животът ни поднася постоянно ситуации, в които ние се чувстваме фрустрирани, разочаровани, огорчени, нещастни, тъжни, изплашени. И това е нормално. Важно е да оставяме детето с чувствата му такива, каквито са и да сме до него, за да може то да се научи да преминава през трудните предизвикателства, през неприятните чувства“, посочи Анастасова.

Тя съобщи още, че от 1 до 5 ноември ще се проведе безплатен онлайн форум „Осъзнатото родителство“. Всеки родител може да се регистрира с името и имейла си и да чуе онези интервюта със специалисти, които най-много отговарят на неговите тревоги, допълни психологът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова