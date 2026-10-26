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Не е нужно да сме идеални родители, които отглеждат перфектни деца
Да бъдеш добър родител не означава винаги да знаеш какво да направиш, никога да не губиш търпение или да предпазваш детето от всяко разочарование. Означава да разпознаваш собствените си страхове и реакции, да поставяш граници без да нараняваш и да помниш, че връзката с детето е по-важна от желанието винаги да си прав. Психологът Елена Анастасова каза, че всеки родител иска да даде най-доброто на децата си, но в същото време децата нямат нужда от чувството за вина на родителя.
„Те имат нужда ние да присъстваме за тях, да сме автентични. И когато сме объркали нещо да кажем, сбърках, съжалявам, просто съм напрегнат, времето ме ограничава, имам нужда да ти кажа какво е важно за мен. Това, което е важно, е да запазваме връзката помежду си. Запазваме я, когато сме автентични, а не когато се правим на съвършени и непоклатими“, обясни психологът.
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По думите ѝ да си автентичен родител означава да си позволяваш да бъдеш такъв какъвто си тук и сега. „Няма нужда децата винаги да са щастливи. Това е едно усещане у родителите – за да съм добър родител, трябва детето ми винаги да е щастливо. Нищо подобно. Животът ни поднася постоянно ситуации, в които ние се чувстваме фрустрирани, разочаровани, огорчени, нещастни, тъжни, изплашени. И това е нормално. Важно е да оставяме детето с чувствата му такива, каквито са и да сме до него, за да може то да се научи да преминава през трудните предизвикателства, през неприятните чувства“, посочи Анастасова.
Тя съобщи още, че от 1 до 5 ноември ще се проведе безплатен онлайн форум „Осъзнатото родителство“. Всеки родител може да се регистрира с името и имейла си и да чуе онези интервюта със специалисти, които най-много отговарят на неговите тревоги, допълни психологът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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