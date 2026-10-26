Американският актьор Уолтър Кьониг, известен с ролята си на Павел Чеков в оригиналния сериал „Стар Трек“ и няколко от филмите по поредицата, е починал на 90-годишна възраст. Това потвърди неговият представител пред CBS News.

Кьониг е издъхнал в неделя вечерта в дома си в квартал Норт Холивуд в Лос Анджелис, заобиколен от дъщеря си и племенницата си, съобщи представителят му Закъри Макгинис.

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В оригиналния сериал „Стар Трек“ героят му, прапорщик Павел Чеков, е единственият член на командния състав на космическия кораб „Ентърпрайз“ от тогавашния комунистически блок. Образът му символизира възможността за сътрудничество между съперничещи си държави в бъдещето, в което се развива действието.

Чеков говори английски със силно изразен руски акцент, а характерът му е изграден около черти като силна национална гордост, любов към поезията и безусловна лоялност.

Сериалът се излъчва по NBC между 1966 и 1969 г. и впоследствие се превръща в културен феномен, чиито почитатели, известни като „треки“, поддържат интереса към поредицата в продължение на десетилетия.

Колегата му от актьорския състав Джордж Такей отдаде почит на Кьониг в социалните мрежи.

„Сърцето ми е натежало. Уолтър беше много повече от Чеков. Той беше писател, учител, мислещ човек и верен приятел“, написа Такей.

Представителят на актьора подчерта, че наследството му се простира далеч отвъд екранните му роли. Кьониг редовно се срещал с почитатели на конвенции и събития, където споделял чувството си за хумор, добротата си и признателността към общността, израснала около „Стар Трек“.

След участието си в оригиналния сериал актьорът се завръща към ролята на Чеков в седем филма от поредицата, започвайки с продукцията от 1979 г. Той участва и в различни нейни разширения, а през 1980 г. публикува книгата „Chekov's Enterprise“.

Кьониг продължава кариерата си и в други научнофантастични продукции. През 90-те години има участия в телевизионния сериал „Вавилон 5“ („Babylon 5“), излъчван в синдикация.

Редактор: Георги Иванов