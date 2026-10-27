Автомобил се вряза в група хора в град Нойщад ам Рубенберге в Северна Германия. Ранени са най-малко петима души, някои от тях - тежко.

Случката се е разиграла малко преди полунощ пред очите на пътни полицаи, извършващи проверки. Униформените открили огън в опит да накарат шофьора да спре, съобщи говорител на полицията. В автомобила имало повече от един човек. След инцидента всички заподозрени изоставили автомобила и избягали. Според първоначалната версия на разследващите замесените в инцидента хора се познавали, а действията им били умишлени.

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Нанесени са щети и по няколко други коли - те са със спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.

Редактор: Цвета Лазаркова