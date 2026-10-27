Две полицейски операции срещу предполагаема корупция в местната власт в Турция доведоха до задържането на най-малко 54-ма души. Сред тях са петима заместник-кметове в Истанбул, двама общински съветници и кметът на община в югозападната част на страната. Акциите са насочени срещу администрации, управлявани от основната опозиционна Народнорепубликанска партия.

Рано сутринта полицията предприе операция в истанбулската община Бакъркьой. Прокуратурата е разпоредила задържането на общо 68 заподозрени, като 37 от тях вече са арестувани.

Кмет на район в Истанбул и още петима задържани при спецакция срещу корупция, подкупи и изнудване

Сред задържаните са петима заместник-кметове и двама членове на Общинския съвет. Разследването е свързано със съмнения за нарушения при възлагането на обществени поръчки и издаването на разрешителни за стопанска дейност.

Обвинения за манипулирани търгове и искани пари от бизнесмени

Според прокуратурата в Бакъркьой са получени сигнали за злоупотреби при процедури за закупуване на стоки и услуги от общинската администрация.

Разследващите подозират, че част от търговете са били манипулирани, като по този начин са нанесени финансови щети на държавния бюджет.

Проверяват се и твърдения за незаконно събиране на пари от предприемачи, кандидатствали за разрешителни за дейността на своите обекти. Според сигналите от тях били изисквани определени суми, а когато отказвали да платят, издаването на необходимите документи умишлено се забавяло. Разследването се води за предполагаемо манипулиране на обществени поръчки и изнудване чрез злоупотреба със служебно положение.

Община Бакъркьой е под управлението на опозиционната Народнорепубликанска партия след последните местни избори.

Втора акция: Арестувана е и кметица в Денизли

Паралелно с операцията в Истанбул турските власти проведоха акция и в община Меркезефенди, част от югозападния град Денизли. Там са задържани 17 души, включително кметицата Шениз Доган и съпругът ѝ Мехмет Али Доган, съобщава опозиционната телевизия „Илке ТВ“.

Шениз Доган също е представител на Народнорепубликанската партия. Полицейски екипи са извършили претърсвания в сградата на общинската администрация, в дома на кметицата и в имоти на други заподозрени.

Съд в Турция удължи ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Поредица от разследвания срещу опозиционни общини

Двете акции са поредният епизод от мащабната кампания на турските власти срещу предполагаема корупция в местното управление.

От 2024 г. насам са предприети множество разследвания, при които са задържани десетки кметове, общински служители и представители на местната власт. Значителна част от проверките са насочени към администрации, контролирани от Народнорепубликанската партия – основната политическа сила в опозиция на президента Реджеп Тайип Ердоган. Сред най-известните случаи е този на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми се води мащабно съдебно дело. Продължаващите арести задълбочават политическото противопоставяне в Турция.

Редактор: Цветина Петкова